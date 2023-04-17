В Москву пришла сухая весна

В московском регионе до конца текущей недели будет преимущественно сухая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, воздух в дневное время будет прогреваться до 18 градусов.

«В течение недели в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, во вторник днем местами может пройти небольшой дождь. Сохранится большой суточный ход температуры воздуха, атмосферное давление останется высоким», – говорится в сообщении синоптиков.

Во вторник, 18 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков и до 6°. Днем по области местами возможен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 15...17°, по области – до 13...18°.

В последующие дни недели ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В среду 19 апреля, ночью в Москве 3...5°, по области 1...6°. Днем – до 18° при северо-восточном ветре 5-10 м/с.

В четверг, 20 апреля, ночью в Москве 3...5°, по области 1...6°. Днем воздух прогреется до 18°. В пятницу и субботу, 21 и 22 апреля, ночью станет прохладнее – 0...5°, днем – 11...16°.

Москва, Андрей Дорофеев

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