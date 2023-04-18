Аренда квартир в Москве за полгода подешевела на 7-8%

За полгода в Москве аренда «однушек» подешевела на 7%, квартир с двумя и тремя комнатами – на 8%. Как сообщает «Дни.Ру», снидение цен стало следствием перенасыщения столичного рынка арендных квартир.

По сведениям издания, самые доступные «однушки» в аренду предлагаются в Зеленограде, где средняя ставка аренды по итогам марта составила 27 тыс рублей в месяц. В среднем за 30,7 тыс рублей можно арендовать жилье в Новомосковском округе, но предложение в данной локации сильно ограничено.

Минимальная стоимость аренды «двушки» зафиксирована в Троицком округе – 34,7 тыс рублей в месяц. За 35,6 тыс рублей можно найти жилье в Зеленограде, за 41,2 тыс рублей – в Новомосковском округе.

Арендовать «трешку» также выгоднее всего в Троицком округе, где средняя ставка аренды составляет 42,3 тыс» рублей. В бюджете до 50 тыс рублей в месяц можно найти лоты в Зеленограде и Новомосковском округе, до 60 тыс рублей – в ВАО.

Зеленоград традиционно отличается низким ценником в связи с его удаленностью от МКАД и от станций метро. В Новой Москве несколько иная ситуация. Многие новые жилые комплексы, в которых уже появились арендные квартиры, расположены в пешей доступности от метро. Низкая же ставка объясняется меньшей площадью квартир по сравнению с жильем в домах старого фонда, представленного в округах внутри МКАД.

Москва, Андрей Дорофеев

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