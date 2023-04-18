В Москве налетчики заманили в ловушку курьера с дорогими телефонами

Полицейские задержали в Москве двоих 22-летних налетчиков, ограбивших курьера интернет-магазина, доставлявшего телефону. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

«Злоумышленники заказали на онлайн-площадке два мобильных телефона известного бренда, указав адрес доставки на Тверской улице. Прибывшего посыльного встретил один из подозреваемых, предложив для совершения сделки пройти во двор здания через арку. Там сообщники и напали на ничего не подозревавшего доставщика. Применив силу и распылив содержимое перцового баллончика, налётчики повалили потерпевшего на землю, похитили гаджеты и скрылись», – говорится в сообщении ведомства.

Материальный ущерб составил 185 тысяч рублей.

Сотрудники московского угрозыска совместно с коллегами из ОМВД России по Тверскому району по горячим следам задержали нападавших по месту временного проживания на Смольной улице. У молодых людей изъяты похищенные телефоны и два перцовых баллончика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Фигуранты заключены под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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