В районе МКАД перекроют несколько магистралей в связи с подготовкой к параду Победы

В Москве в ночь со среды на четверг перекроют движение на ряде дорог в связи с подготовкой к параду Победы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«В связи с подготовкой к проведению Парада Победы на Красной площади, будет ограничено движение транспорта с 23:00 часов 19 апреля до 02:00 часов 20 апреля по следующим улицам: внешняя сторона МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе, Новорязанское шоссе от дома 3 корпус 1 до МКАД, Волгоградский проспект от МКАД до ТТК, Проектируемый проезд № 3502», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим Госавтоинспекция Москвы призвала водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Москва, Андрей Дорофеев

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