В трех округах Москвы временно перекроют улицы в связи с праздником Ураза-байрам

В трех административных округах Москвы 21 апреля временно перекроют некоторые улицы в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В центре столицы изменения схемы движения транспорта коснутся двух локаций. Участки улиц Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также Капельского и Выползова переулков перекроют с 00:01 до 11:00. Проезд по участкам Большой Татарской улицы, Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского и Озерковского переулков будет запрещен с 04:00 до 11:00.

На северо-востоке Москвы будет закрыт участок улицы Хачатуряна (в каждом направлении) от Каргопольской улицы до улицы Санникова. Ограничение будет действовать с 05:00 до 10:00.

В Западном административном округе с 7:00 до 8:00 для проезда будут закрыты участки Минской улицы и съезда с проспекта Генерала Дорохова.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»