Строительная люлька с рабочим рухнула на севере Москвы

Строительная люлька, в которой находился рабочий, упала с высоты на севере столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«На строительном объекте на улице Зорге с высоты упала фасадная люлька, в которой находился рабочий. Мужчина 2003 года рождения госпитализирован», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, в том числе лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности, а также принятие следственным органом соответствующих процессуальных решений.

Москва, Андрей Дорофеев

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