Группа мошенников сдавала в Москве в аренду чужие квартиры

Столичные полицейские задержали восьмерых участников преступной группы, которые, выдавая себя за риелторов, сдавали в аренду чужие квартиры. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Злоумышленники находили в сети Интернет объявления о сдаче жилых помещений и заключали с их собственниками соответствующие договоры, внося только незначительную сумму в качестве предоплаты. Затем они уже сами размещали объявления с предложением аренды вышеуказанных квартир и заключали сделки с третьими лицами на долгий срок. При этом собственники недвижимости не были осведомлены о так называемой субаренде», – говорится в сообщении ведомства.

Жертвы переводили деньги на подконтрольные аферистам банковские счета, заселялись, однако через некоторое время к ним наведывались законные владельцы собственности, которые утверждали, что квартплату не получали. Установлены 10 потерпевших от действий группы лжериелторов. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали четверых мужчин и четырех девушек в возрасте от 19 до 36 лет. Одна из задержанных ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. При обысках по местам их жительства были изъяты банковские карты, фиктивные договоры аренды, а также мобильные телефоны с сим-картами.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов заключены под стражу, ещё один находится под домашним арестом, а остальные – под подпиской о невыезде.

Москва, Андрей Дорофеев

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