Вор в парике облегчил рюкзак посетителя кафе на Арбате на 185 тыс рублей

Столичные полицейские задержали жителя Иваново, похитившего деньги у посетителя кафе на Арбате. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Злоумышленник, находясь со знакомым в одном из кафе на улице Арбат, обратил внимание на то, что гражданин за соседним столиком отвлекся на разговор со спутницами. Прикрываясь верхней одеждой, он поднял с пола рюкзак потерпевшего и похитил оттуда 185 тысяч рублей, после чего скрылся», – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские задержали подозреваемого на улице Дмитрия Рябинкина. Им оказался 34-летний уроженец города Иваново. Выяснилось, что во время совершения кражи он был в парике, однако эта маскировка не помогла ему скрыться. Похищенных денег у мужчины не нашли.

По данному факту следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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