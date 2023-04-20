Призывники в армию пока не получат электронные повестки через «Госуслуги», – Минцифры РФ

Минцифры РФ выступило с официальным опровержением информации о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через портал «Госуслуги».
Как подчеркнули в ведомстве, сейчас граждане, соответствующие всем критериям для призыва на срочную службу, могут получить повестку двумя способами: лично в руки по месту жительства или по месту работы и учебы, а также заказным письмом с уведомлением, направленным по Почте России. «Только такие варианты вручения повестки на текущий момент имеют юридическую силу», – говорится в сообщении.
«Для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через Госуслуги направляться не могут», – пояснили в министерстве.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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