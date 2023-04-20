Сверхтяжелая ракета Маска взорвалась во время взлета

Сверхтяжелая ракета с кораблем Starship, запущенная сегодня корпорацией SpaceX Илона Маска, взорвалась во время взлета. Как сообщает РБК, первая ступень не смогла вовремя отделиться. Ракета в момент взрыва находилась на высоте около 38 км.

SpaceX отметила в своем Twitter, что первый испытательный запуск все равно был «волнующим» и его результаты помогут «повысить надежность Starship». Как сказано в заявлении компании, космический корабль Starship пережил «быстрый внеплановый демонтаж» перед отделением ступени. Команда разработчиков проанализирует полученные данные, чтобы подготовиться к следующему испытанию.

Основатель компании Илон Маск поздравил испытателей с проведением запуска. «Извлек урок для следующего тестового запуска через несколько месяцев», – написал он в Twitter.

Starship – самая большая и мощная из существующих в мире ракет. Планируется, что она будет многоразовой и применяться для перевозки грузов и астронавтов на околоземную орбиту, в перспективе – на Луну и Марс.

Общая высота Starship составляет 120 м, ракетная система состоит из космического корабля и носителя Super Heavy. Для ракеты построили самую высокую в мире стартовую башню – 146 м.

Запуск прошел с частного космодрома Starbase в Техасе, его перенесли с 17 апреля из-за замерзания клапана наддува. Разработчики проводили несколько испытаний ракеты, чтобы проверить работу разгонных ступеней и конструкцию Starship, тестировался и двигатель Raptor 31, отмечает SpaceX.

Москва, Андрей Дорофеев

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