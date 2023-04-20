Расширить рамки России по всему миру – Пригожин о целях ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» выступают за защиту интересов России и готовы распространять ее влияние по всей планете, заявил создатель формирования Евгений Пригожин.

Предприниматель, отвечая на запрос издания «Айдынлык», уточнил, что понимает стремление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана усилить воздействие Анкары на регионе, в некотором роде возродив национальное величие республики. Похожие стремления есть и у ЧВК «Вагнер».

«Поэтому у него задача – сделать Османскую империю, у нас задача – расширить рамки России по всему миру от Аляски до Австралии и до Южной Африки. Кстати, ко мне приехали представители определенного силового блока из Южной Африки, и мы уже ведём на эту тему с ними беседы. Если образуется государство под названием Османо-Вагнер СССР, то, я думаю, это всему миру пойдет только на пользу», – передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

По мнению бизнесмена, в таком случае союз Германии, Великобритании, Франции, а также США утратит свое влияние на мировой арене. Из-за этого, Москве необходимо выполнить все поставленные в СВО цели и не соглашаться ни на какие «договорняки».

Москва, Светлана Антонова

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