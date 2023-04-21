В воскресенье к московским кладбищам будут курсировать 35 бесплатных автобусных маршрутов

В предстоящее воскресенье, когда по православной традиции принято посещать могилы родственников, будет организована работа 35 бесплатных автобусных маршрутов к московским кладбищам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«Мы запускаем специальные маршруты в дни весенних религиозных праздников, чтобы пассажирам было удобно совершать поездки. Например, в Пасху 35 маршрутов от станций метро и ж/д возили москвичей к 16 городским кладбищам, за день на них совершено около 75 тыс поездок. В это воскресенье в Красную горку экспрессы поедут снова», – цитирует Ликсутова пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В таких автобусах проезд будет бесплатным, а маршрут 520 будет ходить по обычному тарифу, добавил вице-мэр.

На остановках будут дежурить 300 сотрудников дептранса, чтобы помогать пассажирам и контролировать движение автобусов.

Кроме того, в Красную горку департамент усилит контроль за действующими маршрутами до 18 других кладбищ.

Красная горка – народное название первого воскресенья после Пасхи. В церковной традиции праздник называется Фоминым воскресеньем. В России в этот день принято ходить на кладбища, чтобы помянуть предков, так же как в Родительские субботы.

Москва, Андрей Дорофеев

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