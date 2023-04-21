Мавзолей Ленина закроют для посетителей на время майских праздников

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей с 23 апреля по 15 мая, сообщил на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

Как отмечается, закрытие мавзолея связано с подготовкой и проведением в Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий, посвященных 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с тем, по информации ФСО, 7 мая московский Кремль будет закрыт до 13:00, а 9 мая – весь день.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что мавзолей снова закроют драпировкой и декорациями ко Дню Победы.

Москва, Андрей Дорофеев

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