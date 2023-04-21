Россия из-за политики ЦБ продолжает работать на Запад – депутат Госдумы от «ЕР»

Центральный банк РФ подрывает суверенитет России. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, РФ 30 лет работала и продолжает работать на Запад.

Парламентарий обратил внимание на неоправданно высокую ставку ЦБ. «Экономика функционирует по правилам политики. Вот я вчера с Эльвирой Сахипзадовной [Набиуллиной, главой Банка России] общался в Госдуме лично. Я ей говорю – нулевая ставка. Она говорит – инфляция. Я говорю – ну, какая инфляция, если мы, по данным ЦБ, на 250 млрд в год не закупаем товаров, и эти деньги просто выкидываются в доллары… Инфляция – это когда денег много, товаров мало. То есть она решается путем удвоения товара», – пояснил депутат.

«Мы 30 лет работаем на Запад реально в товарном рынке. Это вопрос суверенитета. Но, к сожалению, эти процессы не идут», – заключил Федоров.

Накануне в Госдуме выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина с отчетом за 2022 год. Ряд оппозиционных депутатов раскритиковали политику ЦБ за неэффективность в новых условиях и следование рекомендациям международных организаций.

Москва, Мария Соколова

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