В выходные в Москве и Подмосковье будет тепло и сухо

В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье будет тепло, однако по ночам температура может опускаться до нулевой отметки и ниже. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«До начала следующей недели в столичном регионе на повышенном фоне атмосферного давления сохранится погода преимущественно без осадков. Будет тепло, по-прежнему будет отмечаться большая разница между ночными и дневными показаниями термометров. До воскресенья значения средней суточной температуры, испытывая лишь небольшие колебания, будут превышать климатическую норму на 1-2°. Однако по области местами не исключены ночные заморозки», – говорится в сообщении синоптиков.

В субботу, 22 апреля, будет наблюдаться переменная облачность. Ночью в Москве 3...5°, по области 0...5°. Днем – до 17°. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 23 апреля, в регионе также прогнозируется переменная облачность. Ночью в Москве 3...5°, по области 0...5°, местами до -2°. В дневное время воздух прогреется до 20°. Ветер западный 5-10 м/с.

Как отмечают синоптики, в начале следующей недели с южными ветрами станет теплее, в том числе и ночью. 24 и 24 апреля ночью ожидается 5...10°, днем 16...21°. Ветер южный 3-8 м/с.

Пожарная опасность в Московской области достигла среднего класса, на востоке региона – местами высокого.

Москва, Андрей Дорофеев

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