Власти Албании отменили безвизовый режим для россиян

Албания отменила режим безвизового пребывания в стране для граждан России. Об этом сообщается на сайте посольства Албании в РФ.

«В соответствии с поправками Совета Министров Республики Албания от в 20.04.2023 года в постановлении № 858 от 29.12.2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 01 мая по 30 сентября). Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки», – говорится в сообщении диппредставительства.

В албанском посольстве также уточнили РИА «Новости», что россияне, желающие посетить Албанию, могут заполнить заявку на получение электронной визы на сайте посольства.

«Кроме того, освобождаются от необходимости получать визу для въезда и пребывания в Республику Албания те россияне, у кого есть действующая шенгенская, американская или британская виза при условии, что человек уже совершил поездку в страну, выдавшую ему визу», – добавили в дипмиссии.

Летний безвизовый режим для россиян действовал с 2021 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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