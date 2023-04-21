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Пятница, 21 апреля 2023, 18:01 мск

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Рижский вокзал Москвы закрывается до конца лета

Рижский вокзал Москвы будет закрыт для пассажиров до осени. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

«С 24 апреля по 31 августа Рижский вокзал временно приостанавливает работу с пассажирами. Это связано с перенаправлением пассажиропотока на остановочный пункт Рижская МЦД-2 после начала масштабной реконструкции путевой и пассажирской инфраструктуры станции Москва-Рижская, необходимой для запуска МЦД-4», – говорится в сообщении.

В МЖД уточнили, что в этот период все системы жизнеобеспечения здания будут функционировать в прежнем режиме. Также продолжат работу детский культурный центр «Паровозик Рижик» и выставочный комплекс ОАО «РЖД», расположенные в здании вокзального комплекса.

Открытие вокзала для пассажиров запланировано на 1 сентября.

Масштабная реконструкция станции Москва-Рижская началась 1 марта текущего года. Помимо путевого переустройства железнодорожники возведут на Рижском вокзале две новые платформы и кассовый павильон для пригородных поездов. Платформы будут отвечать современным требованиям комфорта: их оборудуют навесами от осадков на всю длину, динамической и статической навигацией, энергоэффективным освещением и удобными лавочками. Реконструкция пассажирской инфраструктуры не затронет здание Рижского вокзала.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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