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Пятница, 21 апреля 2023, 20:00 мск

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Пригожин прокомментировал слухи о попытках украинских спецслужб дестабилизировать ЧВК «Вагнер» в Сирии

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в Сирии «достаточно его людей» в ответ на публикацию The Washington Post о работе украинской разведки в стране.

Американское издание выпустило статью о работе украинской разведки, которая планировала атаки против «оркестра» в Сирии. Киев таким образом хотел ослабить ЧВК «Вагнер». Комментируя публикацию корреспондентам РИА «Новый День», Пригожин подчеркнул, что в Сирии достаточно «его людей».

«Что касается уязвимости по всему миру – в Ливии и в Мали работают украинские летчики. Когда началась СВО, они стали подтягиваться ближе к дому, но небольшое количество осталось. Мы в отношениях со всеми, в том числе с врагом, соблюдаем максимальную честность и порядочность», – подчеркнул предприниматель.

Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не намерены «гадить» украинским военным, даже если их подразделение будет соседствовать с ними «в далекой стране». Бизнесмен считает, что украинские граждане так же зарабатывают деньги и кормят семьи, как и «музыканты», поэтому могут рассчитывать на корректное отношение помощь, если вдруг «заблудятся в лесу».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Экономика, Сирия, Украина,