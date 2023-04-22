Германия объявила о массовой высылке российских дипломатов

Министерство иностранных дел РФ выступило с резким заявлением в связи с решением Германии об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств.

«Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», – подчеркнули в МИД России.

«Показательно, что германская сторона, несмотря на её неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых ею для организации «контролируемых утечек» и дезинформационных «вбросов», – отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Как уточнили в МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о «зеркальной» высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в России, о чём был официально уведомлен посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр еще 5 апреля.

Москва, Светлана Антонова

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