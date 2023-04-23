Запад замалчивает об утечке вооружений из Украины на «черный рынок»

На Западе в курсе, что поставляемое украинской армии оружие утекает на чёрный рынок, но мировые СМИ замалчивают эту проблему. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью RT.

По его словам, ещё на раннем этапе конфликта Польшу, Румынию и другие соседние с Украиной страны наводнило оружие, поставляемое Украине для ведения боевых действий.

«Различные командиры (не знаю, какого уровня) – зачастую не генералы, а полковники и другие – получали партии оружия и лично перепродавали или выбрасывали их на чёрный рынок», – сказал Херш.

Он добавил, что спустя месяцы после начала конфликта возникли огромные опасения в том числе насчёт перепродажи переносных зенитных ракетных комплексов, способных сбивать самолёты на значительной высоте. «Это вызывало серьёзное беспокойство. Где-то полгода назад (может, раньше) CBS выпустил материал, который затем пришлось отозвать», – отметил журналист.

Москва, Светлана Антонова

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