Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в РФ прекрасна – Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что идея запрета экспорта западных товаров в Россию обернется против ее авторов. По его словам, «мозгов у них вообще не осталось».

«Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются», – заявил Медведев в телеграм-канале.

«Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему. В голове – лишь м'яке жовто-блакитне гівно», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Москва, Светлана Антонова

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