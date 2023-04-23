«Это российский бренд»: Пригожин указал на принадлежность ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил запрет на российском ТВ упоминания названия организации на примере взятия советскими войсками Рейхстага в Берлине.

«На Рейхстаге, когда водружали знамя победы – это был не советский флаг, это было штурмовое знамя 150-й Идрицкой дивизии. Ни у кого не было сомнений, что Идрицкая дивизия 150 принадлежит советской армии. И поэтому нет ни у кого сомнений в том, что ЧВК «Вагнер» хоть и не принадлежит российским вооруженным силам, это российский бренд. Мы из России, и это всем очевидно и понятно», – объяснил предприниматель.

По его словам, о гордости за этот бренд говорит тот факт, что к бизнесмену едут представители разных государств для разговора о возможном создании на их территориях аналогов ЧВК «Вагнер». Однако, уверен Пригожин, есть загвоздка – если за рубежом тебе дают «зеленый свет», то в России для тебя он «красный» – это когда ты рвешься к победе, но тебе внутри твоего государства вставляют все возможные палки в колеса.

«Для того, чтобы не было успешных брендов, потому что те, кто вставляют палки в колеса – сами ничего не могут и другим не дают», – резюмировал бизнесмен.

Москва, Екатерина Попова

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