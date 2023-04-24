Тупиковый сценарий: нынешняя аграрная политика грозит обернуться для России крайне негативными последствиями

В России проводится тупиковая аграрная политика, которая негативно отразится на политических позициях страны в мире. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, одна из главных проблем – экспортная пошлина, которая вынимает деньги из карманов крестьян и тормозит развитие отрасли.

«Мы испытываем достаточно критическое давление запасов на рынке. Это привело к обвальному снижению цен – цены снизились ниже себестоимости. Продажи идут в убыток. Это неприятно для крестьянских карманов и ведет к сокращению инвестиций в производство, так как денег катастрофически не хватает, и снижению показателей по будущим урожаям. Такая экономически плачевная ситуация не может не сказаться на инвестиционном развитии. Развитие практически остановлено. То есть мы производственную базу начинаем сужать. Если ситуация не исправится, а сейчас перспектив мало, в дальнейшем это может привести к продолжению этого экономического давления на рынок и застреванию ситуации», – пояснил Злочевский.

Между тем, по его мнению, нынешняя политика правительства РФ в сфере регулирования экспортных пошлин может обернуться еще более негативными последствиями по примеру Аргентины, где ранее были введены аналогичные пошлины на экспорт, что «разрушило экономику производства пшеницы».

«Имея неплохой потенциал на момент введения мер регулирования, крепкие, конкурентные позиции на мировом рынке пшеницы, Аргентина стала достаточно слабым конкурентом в итоге, и не может полностью реализовать свой потенциал. Не хотелось бы, чтобы у нас также сложилось… Пшеница у нас является доминантой, и мы крупнейший поставщик пшеницы на мировой рынок. Эти лидерские позиции нам обеспечивают очень многое, в том числе, и ресурс политического влияния. Поэтому ослабление этих позиций достаточно болезненно скажется и на интересах страны, и на интересах АПК», – отметил он.

«Этот тупиковый сценарий развития аграрной экономики разрешить легко. Всего лишь надо отменить эти пресловутые пошлины – и внутренний рынок восстановится… Ведь на мировом рынке такого не происходит. Там наоборот – мир прибавляет в посевных площадях, в инвестициях в производство, и цены там остаются на достаточно хорошем, привлекательном уровне. Это у нас инвестиционная привлекательность потеряна», – подчеркнул глава Российского зернового союза.

По его словам, господдержка фермеров есть, но «не на том уровне, на каком ожидалось и обещалось». «Обещалось, что все собранные средства от пошлины будут возвращаться тем аграриям, которые эти средства потеряли. А это все средства, вынутые из карманов крестьян. В производство вернулось очень мало из этих средств. На данный момент было 20 млрд возвращено и 10 млрд в планах стоит. Может быть их расширят еще до конца текущего года, но это до 20 с 10. То есть, 40 млрд в самом благоприятном случае вернется из 250, которые уже де-факто были вынуты», – отметил он.

«При этом нет вообще никакой компенсации тем деньгам, которые не оплачены в госбюджет, а потеряны по рынку от снижения цен. Экономисты говорят, что это не менее 1 трлн. То есть, 1 трлн – потеря, а шанс на компенсацию максимум 40 млрд», – уточнил Злочевский, добавив, что «Минсельхоз все время декларирует, что отмена пошлин не планируется и не будет, и в правительстве это подтверждают».

Москва, Мария Соколова

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