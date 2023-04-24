В московском регионе синоптики ждут первую грозу

В Москве и Подмосковье на прошлой неделе средняя температура воздуха превышала норму на 3 градуса, а осадков выпало не более 20% от месячной нормы – в ближайшие дни погода изменится. Об этом сообщил сегодня Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, со вторника по области местами могут пройти небольшие дожди. 25 апреля ночью ожидается переменная облачность при температуре до 9°. Днем облачно с прояснениями, в Москве 20...22°, по области 17...22°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

«В последующие дни прогнозируются дожди, в четверг, возможно мы увидим и услышим первые грозы. К концу рабочей недели станет прохладнее», – добавили в Гидрометцентре.

В среду, 26 апреля, ночью будет облачно, дождь при температуре до 11°. В дневное время также вероятен небольшой дождь. В Москве ожидается 16...18°, по области 14...19°.

В четверг, 27 апреля, ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков – до 10°. Днем прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. В Москве 19...21°, по области – 17...22°. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

В пятницу, 28 апреля, вновь возможен дождь. Ночью 5...10°, днем 12...17°. В субботу, 29 апреля, вероятен кратковременный дождь. Ночью 1...6°, днем 11...16°.

Москва, Андрей Дорофеев

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