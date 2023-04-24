Москвичей предупредили о перекрытии улиц накануне 9 мая

Накануне Парада победы в Москве ряд маршрутов наземного транспорта будут изменены, автомобилистам также нужно приготовится к перекрытию улиц. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, по данным ведомства, 25 апреля с 20 часов «до конца перекрытий меняются маршруты в центре города».

«27 апреля и 4 мая с 15 часов до конца перекрытий, а также 7 мая с утра до конца перекрытий меняются маршруты в центре, на востоке и юго-востоке города. Пользуйтесь станциями метро и МЦД», – говорится в сообщении дептранса.

На востоке и юго-востоке столицы будут отменены, укорочены или раздвоены 49 маршрутов. В центре Москвы такие же изменения коснутся 33 наземных маршрутов.

Москва, Андрей Дорофеев

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