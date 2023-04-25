Холдинг «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz

Группа компаний «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Об этом сообщается на сайте холдинга.

«Настоящим сообщением холдинг информирует о завершении финального этапа сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании АО «Автодом», включая АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (подмосковный автозавод), ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая «дочка») и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей)», – говорится в сообщении.

Таким образом ГК «Автодом» получила право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, возобновить работу российских компаний и отгрузки запчастей с центрального склада, отметили в холдинге.

Гендиректор «Автодом» Андрей Ольховский отметил, что приобретение активов было «долгим и непростым процессом». Холдинг, по его словам, намерен обеспечить скорейшее возобновление сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний.

«Сегодня всех волнует вопрос о том, что будет с заводом. В ближайшее время мы сможем назвать нашего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства. Важнейшим фактором для нас является сохранение рабочих мест сотрудников», – добавил Ольховский.

В пресс-службе минпромторга России также заявили, что министерство совместно с холдингом прорабатывает варианты привлечения индустриальных партнёров для скорейшего перезапуска производственной площадки в Есипово.

ГК «Автодом» основана в 1992 году. Сегодня это один из крупнейших в России автомобильных холдингов, специализирующийся на продажах и обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле компании 14 брендов: AURUS, BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ducati, BRP и KTM. 36 дилерских центров расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Москва, Андрей Дорофеев

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