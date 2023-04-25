Ярославская область провалила реализацию госпрограммы «Здравоохранение»

Региональные больницы Ярославской области по итогам 2022 года увеличили просроченную кредиторскую задолженность. В общей сложности 14 медицинских учреждений задолжали более 0,5 миллиарда рублей по поставкам питания и расходных материалов, а также по оплате коммунальных услуг.

Такую статистику на коллегии департамента здравоохранения и фармации представила директор регионального Фонда обязательного медицинского страхования Диана Смыслова. Согласно озвученным данным, самая высокая задолженности в размере 131 миллиона рублей числится за больницей №1 в Рыбинске. Долг Переславской районной больницы составил 104 млн, а клиническая больница №2 в Ярославле задолжала более 80 млн рублей. В общей сложности за 2022 год 14 региональных медучреждений увеличили просроченную кредиторскую задолженность, и только 4 больницы погасили или сократили свои долги.

Как отмечают СМИ, такая ситуация в регионе сложилась по целому ряду причин, среди которых можно выделить дефицит средств в областной системе обязательного медицинского страхования, недостаточная поддержка больниц и поликлиник в 2022 году, отсутствие оптимальной структуры оказания помощи, объем удержаний средств с принятых к оплате счетов и неисполнение «майских указов» президента. Так, реализация национального проекта «Здравоохранение» в Ярославской области по итогам прошлого года была выполнена лишь на 82,31%, что поставило регион на 74 место из 85 среди субъектов Российской Федерации.

Стоит отметить, что такие государственные программы как «Развитие детского здравоохранения», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» и вовсе не финансировались в прошлом году.

При этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев, выступая ранее перед депутатами областной думы, заявлял об улучшении качества региональной системы здравоохранения, что якобы положительно повлияло на ожидаемую продолжительность жизни в регионе, хотя по этому показателю Ярославская область серьезно отстает от других российских субъектов.

Ярославль, Светлана Антонова

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