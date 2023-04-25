Формализм, имитация и новая «заморозка»: в Госдуме оценили проект государственного софинансирования долгосрочных сбережений россиян

Проект министерства финансов и Банка России о долгосрочных сбережениях является по сути очередной заморозкой накопительной пенсионной системы. Об этом заявил лидер партии «Справедливой России – За правду» и фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя утвержденный накануне в правительственной комиссии документ. По его оценке, в предложенной концепции изначально заложены «принципиальные просчеты».

«Участник программы не может досрочно забрать средства «старой» накопительной системы. То есть, вместо того чтобы покончить с этой позорной заморозкой и вернуть людям накопительные пенсии, их по факту замораживают по новой! А хорошая идея государственного софинансирования сводится на нет множеством ограничений и изъятий», – пояснил Миронов.

Политик обратил внимание на сложившееся недоверие россиян к негосударственным пенсионным фондам, которым, согласно опросам, доверяют 13-15% граждан. «С какой стати население будет вкладывать в НПФ, где в прошлом году доходность инвестиций в два раза отстала от инфляции? Неужели об этом не знают в Минфине и ЦБ? Конечно, знают! Но было поручение президента – они его формально выполнили. Получилось по пословице: главное – прокукарекать, а там хоть не рассветай. Вот и не рассветет, пока государство не вернет доверие граждан к пенсионной системе, напрочь «убитое» годами реформ», – подчеркнул Миронов.

12 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что программа долгосрочных сбережений граждан должна быть запущена с апреля 2023 года. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что законопроект прошел все процедуры в правительстве и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Документ предполагает добровольное участие в программе долгосрочных сбережений с 18 лет с возможностью накоплений в интересах другого человека, например, ребенка. При этом сумма стартового взноса не ограничена. Сбережения до 2,8 млн рублей будут застрахованы. Каждый участник программы сможет получить от государства максимум 108 тысяч рублей за три года (по 36 тысяч рублей в год). Минимальный срок договора о сбережениях составит 15 лет. В ближайшие пять лет, согласно расчетами Минфина, госзатраты на софинансирование составят до 10 млрд рублей ежегодно.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, чтобы предложенный Минфином механизм заработал, нужно поднять МРОТ и зарплаты.

Москва, Мария Соколова

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