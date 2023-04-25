«Экономика загибается»: глава ФНПР обвинил Минфин и ЦБ в саботаже решений Путина и работе под диктовку врага

Финансово-экономический блок правительства и Центробанк РФ проводят политику, которая идет вразрез с необходимым для развития страны курсом и диктуется врагом – Международным валютным фондом (МВФ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, даже решения главы государства не всегда исполняются.

«Есть экономический блок правительства, который сегодня сильно отстает от потребностей страны, от того курса, который страной сегодня взят, и который необходим сегодня для победы на поле боя и вообще для развития страны. Это денежно-кредитная политика, которая тянется с начала 90-х годов, основанная на либеральной идее – либерального капитализма, который себя изжил», – подчеркнул Шмаков.

Глава ФНПР полагает, что именно поэтому в России практически нет дешевых кредитов. «Поэтому экономика загибается, поэтому у нее не двухзначные цифры роста, а на недавнем отчете Центробанка в Госдуме, ЦБ такие скромные 1,3% роста экономики подразумевает планировать на будущий год», – отметил он.

«Нам надо 13%, а не 1,3. А 13% можно только при резком изменении кредитно-денежной политики. Есть работы экономистов – не буду сюда погружаться, там есть все предложения и высказывания – тем не менее, с упорством и Минфин, и ЦБ стоят на своем, но при этом по-прежнему еще полагаются на некие выводы Международного валютного фонда. Нет уже никакой глобализации, никакого МВФ в том смысле, что это вражеская сегодня (организация) – все они воюют против нас. И поэтому зачем опираться на мнения врагов?! Свои надо вырабатывать (решения)», – сказал глава ФНПР.

При этом Шмаков обратил особое внимание на невыполнение финансово-экономическим блоком правительства ряда решений главы государства, что ставит под угрозу банкротства предприятия оборонно-промышленного комплекса. «Не выполняются с этой стороны, например, даже те решения, которые принимает президент по соответствующему материальному обеспечению оборонной промышленности. По-прежнему в оборонном заказе присутствуют нормативы по зарплате, которые выработаны в мирное время 5-7 лет. И сегодня фактически может случиться такая ситуация, когда под банкротство будут поставлены оборонные предприятия из-за того, что они выполняют указания президента и выплачивают соответствующие повышенные зарплаты, в том числе, за счет сверхурочных работ. Это, естественно, должно оплачиваться, но в оборонном заказе это не всегда присутствует, и не принимается к зачету те средства, которые потрачены на оплату труда рабочих», – пояснил глава ФНПР.

«Есть проблемы, которые надо решать, но которые в силу разных причин не решаются экономическим блоком правительства или решаются медленно», – заключил Шмаков.

Москва, Мария Соколова

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