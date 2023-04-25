«Это будет катастрофа»: Трамп заявил, что участие Байдена в президентских выборах плохо кончится

Выдвижение действующего президента США Джо Байдена на второй срок может плохо кончиться для страны и мира. Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил Дональд Трамп.

«Мне кажется, что где-то в пути что-то произойдет. Просто эта страна в беде», – заявил 45-й президент Соединенных Штатов.

Трамп указал на когнитивные трудности Байдена, из-за которых он даже не может сделать объявление о своем участии в президентской кампании в прямом эфире.

По его словам, администрация Байдена в конечном итоге может довести до Третьей мировой войны.

«Мы закончим Третьей мировой войной, – сказал Трамп. – Мы говорим о ядерном оружии. И у нас есть кто-то, кто не понимает, что происходит».

«У нас воюют Украина и Россия, и нас в это втягивают. Это будет катастрофа. И они снова и снова говорят о ядерном оружии», – добавил экс-президент.

Он считает, что именно провальная внешняя политика Байдена усилила глобальную напряженность и разговоры о ядерной угрозе.

Москва, Андрей Дорофеев

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