«Это будет катастрофа»: Трамп заявил, что участие Байдена в президентских выборах плохо кончится

Выдвижение действующего президента США Джо Байдена на второй срок может плохо кончиться для страны и мира. Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил Дональд Трамп.
«Мне кажется, что где-то в пути что-то произойдет. Просто эта страна в беде», – заявил 45-й президент Соединенных Штатов.
Трамп указал на когнитивные трудности Байдена, из-за которых он даже не может сделать объявление о своем участии в президентской кампании в прямом эфире.
По его словам, администрация Байдена в конечном итоге может довести до Третьей мировой войны.
«Мы закончим Третьей мировой войной, – сказал Трамп. – Мы говорим о ядерном оружии. И у нас есть кто-то, кто не понимает, что происходит».
«У нас воюют Украина и Россия, и нас в это втягивают. Это будет катастрофа. И они снова и снова говорят о ядерном оружии», – добавил экс-президент.
Он считает, что именно провальная внешняя политика Байдена усилила глобальную напряженность и разговоры о ядерной угрозе.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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