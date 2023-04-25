В группу БРИКС готовы вступить почти два десятка государств

Почти две десятка государств намерены присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Решение планируется принять на июньском саммите организации в Кейптауне, передает Bloomberg.

Как сообщил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал, 13 стран официально обратились с просьбой о присоединении, еще шесть – неофициально. Речь идет о Саудовской Аравии, Иране, Аргентине, Объединенных Арабских Эмиратах, Алжире, Египте, Бахрейне, Индонезии, а также государствах Восточной и Западной Африки.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»