В Твери и подо Ржевом обезвредили артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны

В Тверской области спасатели обнаружили два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Все это время они пролежали в земле в Твери и подо Ржевом. Опасную находку обезвредили.

Артиллерийские снаряды обнаружили поисковики 20 апреля, сообщают «Вести». Местным жителям сотрудники МЧС напомнили, что в подобных ситуациях стоит держаться подальше от взрывоопасного снаряда, обходить его на безопасном расстоянии. Незамедлительно следует сообщить в соответствующие органы и предупредить о находке окружающих. Такие меры следует принимать в случае обнаружения любого подозрительного предмета. А вот пытаться своими силами обезвредить снаряд не стоит.

Эхо войны в Тверской области слышно до сих пор. Регулярно здесь ведутся поисковые работы – волонтеры находят останки павших в бою за родную землю красноармейцев. С самого начала войны на ржевской земле шли одни из самых ожесточенных боев. Немецкие войска захватили нынешнюю Тверь в октябре 1941 года и установили над ней свой контроль. Кроме того, на территории области находилось несколько концентрационных лагерей, в том числе в городах Ржев и Старица. Здесь терпели ужасные муки сотни тысяч советских военнопленных и мирных жителей.

В Тверской области вражеские войска уничтожали населенные пункты, инфраструктуру и здания. Многие города и села до сих пор не восстановили полностью после войны. О страшных событиях тех лет напоминают памятники и мемориалы, отражение они нашли и в отечественном кинематографе. Так, о битве на Ржевско-Вяземском выступе режиссером Игорем Копыловым был снят фильм «Ржев», вызвавший бурные обсуждения и получивший множество положительных отзывов от зрителей и критиков.

Картина отличается исторической точностью и реалистичностью. Режиссер смог передать атмосферу битвы под Ржевом, которая проходила на Восточном фронте. Он показал не только сражения и героизм советских солдат, но и их страх, усталость и отчаяние. Фильм наглядно демонстрирует, какие жертвы пришлось понести нашим предкам в годы войны. Инициатором съемок выступил предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин – его дед воевал подо Ржевом и стал главным действующим лицом в повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», на основе которой и был снят фильм. Еще одним преимуществом «Ржева» является его актерский состав. В картине снялись такие известные актеры, как Сергей Жарков, Иван Батарев, Александр Горбатов, Олег Гаянов и другие. Их высококлассная игра помогла создать глубокие и многогранные образы.

Тверь, Екатерина Попова

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