Азербайджан готовится нарастить поставки газа в Европу

Азербайджан планирует в конце 2023 года начать поставки газа в Венгрию и Словакию. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Болгарию. По его словам, в ближайшей перспективе Баку увеличит географию поставок «голубого топлива» с шести до, как минимум, десяти стран.

«Сегодня азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, а с этого года и в Румынию. К концу этого года при условии наличия всех необходимых интерконнекторов мы планируем начать поставки газа в Венгрию и Словакию», – цитирует Алиева «Интерфакс».

В то же время, как отметил президент Азербайджана, Баку продолжает переговоры с Албанией о строительстве местной газораспределительной системы, а также со Словакией как участником «Кольца солидарности». «Мы планируем расширять наше присутствие на европейском газовом рынке», – отметил он.

Алиев обратил внимание, что в 2021 году Азербайджан поставил в Европу 8 млрд кубометров газа. В 2023 году поставлена цель увеличить этот показатель до 12 млрд кубометров, а к 2027 году – до 20 млрд кубометров

«В целом наш экспорт газа (ЕС, Турция, Грузия – ИФ) в этом году планируем на уровне 24,5 млрд кубометров. Объемы производства и экспорта газа будут расти, потому что мы будем увеличивать добычу на существующих газовых месторождениях. В ближайшие годы мы также ожидаем начало добычи газа на новых месторождениях», – сказал президент Азербайджана.

Москва, Светлана Антонова

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