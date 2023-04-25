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Вторник, 25 апреля 2023, 18:46 мск

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«Отчаянный дед»: Медведев иронично высказался о планах Байдена остаться на посту президента США

Фото: www.whitehouse.gov

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично высказался относительно планов действующего президента США Джо Байдена сохранить за собой пост главы американского государства.

«Байден таки решился. Отчаянный дед», – прокомментировал Медведев в своем телеграм-канале.

«На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий», – добавил зампред Совбеза РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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