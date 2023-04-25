«Отчаянный дед»: Медведев иронично высказался о планах Байдена остаться на посту президента США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично высказался относительно планов действующего президента США Джо Байдена сохранить за собой пост главы американского государства.
«Байден таки решился. Отчаянный дед», – прокомментировал Медведев в своем телеграм-канале.
«На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий», – добавил зампред Совбеза РФ.
Москва, Светлана Антонова
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