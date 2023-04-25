Сербия изменит отношение к целостности Украины после голосования по принятию Косова в Совет Европы

Сербия изменит свое отношение к территориальной целостности Украины после голосования представителей Киева по вопросу принятия непризнанного Косова в Совет Европы (СЕ). Как сообщает ТАСС, об этом сегодня заявил президент Сербии Александар Вучич в своем обращении к нации по результатам заседания правительства республики.

«Если кто-то не соблюдает территориальную целостность Республики Сербия, почему мы должны соблюдать их территориальную целостность? <...> Почему мы должны спешить и бросаться в защиту чужой территориальной целостности любой ценой, мы можем и промолчать, если эти люди явно против территориальной целостности Сербии? Это очень важно, и это будут значительные изменения в нашей политике, не тектонические, но глубокие и существенные», – заявил Вучич, отвечая на вопрос о голосовании представителя Украины по вопросу членства непризнанного Косова в Совете Европы.

Президент подчеркнул, что это не значит отказа Сербии от международного права или Устава ООН, но голосование в Рейкьявике, где 16 и 17 мая пройдет саммит Совета Европы, на котором «все должны будут высказаться за территориальную целостность Украины и Молдавии», теперь может пройти по-другому.

«Проблема в том, что для них любое решение принимается консенсусом, а когда нет консенсуса – нет решения, а они как раз все хорошо подготовили», – объяснил лидер Сербии, подчеркнув, что «нелегко быть единственными из 46 стран и это привело бы Сербию в нелегкую позицию».

«Вчера воздержание от голосования [по вопросу членства Косова в СЕ] было равноценно признанию Косова», – добавил Вучич, отметив, что Украина просила объявить перерыв перед голосованием для консультации с представителями США.

Ранее Сербия во всех международных организациях голосовала за осуждение нарушения территориальной целостности Украины.

24 апреля на внеочередном заседании комитета министров просьба Приштины о членстве в Совете Европы была принята. Запрос был направлен для дальнейшего рассмотрения в Парламентскую ассамблею этой организации.

Москва, Андрей Дорофеев

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