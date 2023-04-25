Тотальная дремучесть: канал SkyNews назвал Сергея Лаврова «джедаем тёмного искусства дипломатии»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова уличила западных пропагандистов в тотальной дремучести после заявления канала SkyNews, который назвал главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова «джедаем тёмного искусства дипломатии».

«Видимо, оговорка по Фрейду на фоне тотальной дремучести западных пропагандистов. В «Звездных войнах» джедаи представляют Свет», – пояснила Захарова в своем телеграм-канале.

Как напомнила представитель МИД России, официальное определение джедаев от создателей культового произведения гласит: «Рыцари-миротворцы – члены Ордена джедаев, адепты Светлой Стороны Силы, защитники Галактической Республики. Джедаи умеют направлять Силу, что даёт им суперспособности. Основное оружие джедая – световой меч».

«В принципе, всё так и есть. Кроме того, что меч Лавров ещё не доставал», – заключила Захарова.

Москва, Светлана Антонова

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