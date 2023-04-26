Семейный подряд «экстрасенсов», выманивший 24 млн рублей, предстанет перед судом в Москве

В столице перед судом предстанет преступная группа родственников, которые выманивали у своих жертв крупные суммы за проведение «сеансов ясновидения». Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«47-летний обвиняемый, находясь в Краснодарском крае, создал преступную группу, куда вовлек жену и трех родственниц, в том числе несовершеннолетнюю. Соучастницы под руководством организатора создали в социальных сетях профили якобы ясновидящих, вступали в общение с гражданами, находящимися в сложной жизненной ситуации, по видеосвязи оказывали услуги гадания, а также проводили якобы экстрасенсорные сеансы», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Экстрасенсы» сообщали потерпевшим о наличии у них либо их родственников опасных заболеваний, серьезных проблем в личной жизни или с финансами, для устранения которых необходимо проведение дорогостоящих обрядов.

В частности, в декабре 2018 года женщина нашла в социальной сети страницу «ясновидящая Мария», к которой обратилась за решением личных проблем. За «магические обряды» она в течение полугода перевела мошенникам 3,6 млн рублей. Другая потерпевшая отдала злоумышленникам 5,1 млн рублей за решение проблем со здоровьем и в семейной жизни.

В качестве потерпевших в деле фигурируют 7 женщин, а общий причиненный ущерб превышает 24 млн рублей.

Все обвиняемые были задержаны на территории Краснодарского края.

В целях возмещения причиненного вреда на два земельных участка, две квартиры, жилой дом и автомобиль BMW, принадлежащие обвиняемым, наложен арест на сумму более 37 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хорошевский районный суд Москвы.

Фигуранты содержаться под стражей. Свою вину они не признали, добавили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

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