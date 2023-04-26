В Госдуме допустили создание уже в этом году коллективной валюты БРИКС для замены доллара в международных расчетах

В международных расчетах уже в этом году может появиться коллективная валюта стран БРИКС – взамен американскому доллару. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в пресс-центре «Парламентской газеты». По его оценке, США сделали всё, чтобы американская валюта устремилась к потере статуса общемировой.

«Связывая свою экономическую, валютную политику с политическими установками, США фактически подрывают основы своего господства. Уверен, что доля доллара будет неуклонно в мировой торговле сокращаться. Сегодня она превышает 50%, но сигнал дан – доверие подорвано, и соответственно доля доллара будет уменьшаться в мировой торговле», – полагает Аксаков.

Парламентарий отметил, что в мире начался поиск коллективной валюты на фоне неспособности какой-либо национальной денежной единицы заменить доллар. «В том числе страны БРИКС ведут соответствующую дискуссию. Вполне возможно, что будет не какая-то национальная валюта использоваться для международных расчетов, а коллективная валюта», – уточнил он.

«Пока переговоры на начальном этапе, но допускаю, что уже в течении этого года мы о чем-то договоримся», – отметил Аксаков.

Ранее сообщалось, что почти два десятка государств намерены присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Решение планируется принять на июньском саммите организации в Кейптауне. Речь идет о Саудовской Аравии, Иране, Аргентине, Объединенных Арабских Эмиратах, Алжире, Египте, Бахрейне, Индонезии, а также государствах Восточной и Западной Африки.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»