«Черный» вторник, среда и воскресенье…» Дефолт США неизбежен

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил возможность дефолта США на фоне кризиса вокруг повышения потолка госдолга страны. По его оценке, Штаты по сути уже являются банкротом.

«США, если взять чисто арифметику, страна-банкрот. Огромный долг, превышающий ВВП этой страны, и очевидно, что страна не может расплатиться по тем долгам, которые она сформировала. Поэтому разные «черные вторники» – вполне реальная ситуация, которая грозит США», – заявил Аксаков в пресс-центре «Парламентской газеты».

Парламентарий обратил внимание на «варварскую» политику Вашингтона по отношению к другим странам, которая способствует повторению биржевого краха в США в 1929 году.

«Раньше они (США) имели возможность печатать доллары, и эти доллары растекались по всему миру и были востребованы, поскольку доверие к американской экономике и валюте было высокое. Сейчас они сами своими действиями против России, и не только – разгромленные страны Ирак, Ливия, очень сложные отношения с Ираном и ряд других стран, которые были вполне процветающими совсем недавно, с очень высоким жизненным уровнем, сейчас оказались в тяжелом положении из-за действий США. Естественно, подрывается доверие к такому варварскому поведению, и американцы фактически своими руками рушат свое экономическое могущество, потому что подрывают доверие к своим экономическим и политическим действиям», – констатировал депутат.

«Поэтому (в США) вполне возможны и «черный» вторник, и среда, и понедельник, и воскресенье, поскольку условия для этого есть», заключил Аксаков.

На прошлой неделе ряд представителей Белого дома допустили возможность дефолта в США из-за отказа президента Джо Байдена от переговоров с главой палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти по вопросу повышения потолка госдолга страны.

«Черный вторник» – 29 октября 1929 года вошел в историю США как итоговый день биржевого краха и начала Великой депрессии.

Москва, Мария Соколова

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