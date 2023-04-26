ЧВК «Вагнер» свою историческую миссию уже выполнила, но будет продолжать выполнять до последнего бойца – Пригожин

Несмотря на отсутствие поставок боеприпасов и поддержки, ЧВК «Вагнер» будет продолжать отстаивать интересы Родины в ходе спецоперации на Украине до последнего патрона в автомате. Такое заявление сделал основатель частной военной компании Евгений Пригожин, комментируя ситуацию на фронте.

Евгений Пригожин прогнозирует скорое контрнаступление подразделений, отметив, что фланги ЧВК «Вагнер» по-прежнему не защищены. Кроме того, он указывает на отсутствие поставок боеприпасов в зону СВО, заявив, что количество людей в ЧВК «Вагнер» с каждым днем уменьшается.

«В целом, ЧВК «Вагнер» свою историческую миссию выполнила уже, но будет выполнять до конца. Мы, как я уже говорил, перемалываем резервы ВСК. Сегодня в Бахмут уже вкидываются уже хорошо подготовленные подразделения противника», – публикует пресс-служба компании «Конкорд» заявление предпринимателя.

Пригожин заявил, что украинская армия насчитывает огромное количество наемников, с которыми ЧВК «Вагнер» не сможет справиться без необходимого обеспечения патронами. По его словам, подонкам, которые принимают решения по боеприпасам, придется ответить перед матерями погибших, подчеркивая, что в настоящий момент происходит преступление перед Россией и русским народом.

Москва, Светлана Антонова

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