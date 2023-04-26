Алиев вместо Горбачева: у Советского союза был шанс на сохранение

Развала Советского союза можно было избежать, если бы генеральным секретарем ЦК КПСС стал Гейдар Алиев, а не Михаил Горбачев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев на пресс-конференции, посвященной 100-летию советского азербайджанского политика. По его оценке, в этом случае СССР превзошла бы по мощности и влиянию современный Китай.

«Я нахожусь в зоне СВО. И мое глубокое убеждение, если бы страну возглавлял в то время, а у него были все шансы – у Алиева возглавить Советский союз вместо Горбачева, то я бы здесь сейчас не находился, рискуя своей жизнью, жизнью своих людей, наводя здесь реальный порядок. Вот если б был Алиев, Советский союз бы не развалился, брат на брата не шел бы», – сказал Журавлев.

Парламентарий напомнил, Алиев, став президентом Азербайджана, прекратил «мародерство и развал». Говоря о советском периоде в жизни политика, Журавлев обратил внимание на знаменитое постановление Совета министров СССР №662 от 1985 года, идеологом которого был Алиев. «Он советским людям предоставил возможность брать кредиты под 2-3% годовых. Сейчас – где такие проценты? Нет такого. Естественно, это технологические прорывы все были связаны именно с ним. Он, кроме всего прочего, заведовал транспортом и связью. Объем перевозок по железной дороге у нас в то время в 2 раза превышал объем ж/д перевозок в США», – подчеркнул депутат.

«Если б он был генеральным секретарем, уверен, что никакой крупной геополитической катастрофы 20-го века не было бы… Мы бы жили в другом мире вообще. Думаю, что это было бы, примерно, как в Китае и даже лучше по мощности, по силе, по влиянию и так далее», – заключил Журавлев.

Москва, Мария Соколова

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