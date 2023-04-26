Алла Пугачева продала свой подмосковный замок за 450 млн рублей

Шоумен Стас Барецкий сообщил о покупке подмосковного имения сбежавшей за границу певицы Аллы Пугачевой за 450 млн рублей. Эту информацию подтвердил сам Барецкий в интервью радиостанции «Говорит Москва». Шоумен заявил, что планирует разместить в здании «самый большой в Европе» крематорий.

«Сейчас сделка прошла, соответственно, я смело могу об этом говорить. Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире. К нему морг, будут у нас определённые зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут», – рассказал Барецкий.

По его словам, в сделке участвовали также его компаньоны. «Со своими компаньонами взяли. Я предложил, идея им понравилась. Конечно, эти деньги из кармана я не вынул. Если нужна точная сумма, то 450 миллионов, плюс-минус», – уточнил он.

Барецкий не исключил, что Пугачёва нуждалась в деньгах, поскольку торопила провести сделку. Детали покупки стороны оговаривали в Израиле и Прибалтике.

В прошлом году стало известно, что Пугачёва выставила на продажу дом в деревне Грязь. Заявленная стоимость тогда составляла один миллиард рублей.

Москва, Светлана Антонова

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