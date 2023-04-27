Москва и Татарстан возглавили список регионов, которые посетят россияне на майские праздники

Наибольшее число россиян, планирующих поездки по стране на майские праздники, отправятся в Москву и Татарстан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные сегодня Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Ответили, что планируют отправиться в другой регион, 9% россиян. Наиболее популярными направлениями отдыха в России в этом году стали Москва, Республика Татарстан (по 8% от числа планирующих поездки по стране), Ставропольский край (6%) и Санкт-Петербург (5%). В Крым и на Черноморское побережье Кавказа собираются на майские по 2%», – сообщили исследователи.

При этом, по 1% опрошенных намерены поехать в Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан, Грузию и Абхазию.

Для сравнения специалисты ВЦИОМ указали, что на новогодние праздники планировали поездки по стране и за рубеж 27% россиян. Наибольшую активность в майские праздники россияне проявляли в 2020 году, еще до начала массовых ограничений, тогда в общей сложности 27% выбирали варианты, связанные с выездом, в 2021 году показатель упал почти в два раза до 15% и остается таким в текущем году.

«Более половины опрошенных сообщили, что собираются на майские праздники остаться дома, – 56%, начиная с «коронавирусного» 2020 года показатель находился в пределах 55-57%. При этом до старта ковидных ограничений в 2019 году доля домоседов была еще выше – 63%», – добавили исследователи.

Дача и приусадебный участок – второе по популярности место проведения майских каникул, туда планирует поехать каждый третий россиянин (35%). В этом году процент «дачников» ниже, чем в предшествующий период, на 7 процентных пунктов, хотя с 2019 года этот значение находилось в диапазоне 34-35%, то есть скорее 2022 год несколько выбивался из общей тенденции, считают специалисты.

Москва, Андрей Дорофеев

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