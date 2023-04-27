Песков прокомментировал сообщение немецкой Bild о покушении на Путина

Пресс-секретарь Путина прокомментировал сообщение немецкой газеты Bild о покушении на российского президента. По словам Дмитрия Пескова, Кремль не знаком с публикациями о том, что украинские спецслужбы, якобы, пытались совершить покушение на президента РФ с помощью дрона.

«Нет, мы не знакомы с этими публикациями. Сейчас много таких разных «желтых измышлений». Это не повод со всем этим знакомиться», _ отметил Песков во время конференс-кола со СМИ.

Напомним, как сообщала Bild, украинские спецслужбы попытались убить российского лидера с помощью беспилотника-камикадзе. Они использовали дрон UJ-22 – современный БПЛА с дальностью действия до 800 км.

Bild приводит слова украинского активиста Юрия Романенко, которого подозревают в тесных связях с киевскими спецслужбами. «На прошлой неделе наши разведчики получили информацию о поездке Путина в индустриальный парк в Руднево. Соответственно, наш беспилотник-камикадзе взлетел и разбился недалеко от индустриального парка», – написал Романенко.

UJ-22 упал 23 апреля примерно в 20 км к востоку от индустриального парка Руднево. Визит российского президента с технопарк официально был намечен на 27 апреля.

По утверждению газеты, на борту беспилотника находилось 30 блоков взрывчатки C4 общим весом 17 кг. Заряды взрывчатого вещества типа М112 используются, в частности, армией США и вооруженными силами Канады. После крушения дрона никаких разрушений на земле не последовало.

Москва, Елена Васильева

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