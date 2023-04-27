Вашингтон «ходит по краю»: в МИД РФ советуют не испытывать терпение Москвы на прочность

Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации, но проверять на прочность ее решимость не стоит. Об этом заявила в сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее оценке, постоянно наращивая силовое давление на Москву Вашингтон «ходит по краю».

«В попытке оказать на нас максимальное силовое давление США, по большому счету, наверное, ходят по какому-то краю… Они продолжают целенаправленно ущемлять наши коренные интересы, осознано генерировать риски и повышать ставки в противостоянии с Россией, пытаясь тестировать наш, так называемый, болевой порог, расширять в свою пользу пределы дозволенного. Расчет при этом делается на свой полный, как они полагают, доминирующий контроль за ситуацией на всех возможных этапах ее развития, что якобы не позволит допустить ущерба для США, либо минимизирует его по сравнению с ущербом, наносимом оппоненту, то есть России», – пояснила Захарова.

Представитель МИД РФ предположила, что американские стратеги находятся «в плену иллюзий» и в отношении «гипотетической лестницы ядерной эскалации». «Мы сделаем все, чтобы не допустить развития событий по наихудшему сценарию, о чем неоднократно говорило российское руководство… При этом, я не рекомендую сомневаться в нашей решимости и проверять ее на деле», – подчеркнула она.

Москва, Мария Соколова

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