«Армия России» людям неинтересна: сооснователь бренда рассказал о взрывной популярности мерча ЧВК «Вагнер»

В интернет-магазине формы движения «Юнармии» появились товары с символикой ЧВК «Вагнер». На сайте можно заказать различные предметы одежды и аксессуары – кепки, футболки и шевроны. На них нанесены фирменные принты «оркестра» и лозунги: «Под вальс валькирий», «Правда в деле».

Как пришла идея ввести мерч ЧВК «Вагнер» в продажу, и почему «оркестр» сейчас на пике популярности – корреспонденту РИА «Новый День» рассказал один из сооснователей бренда «Армия России», а ныне топ-менеджер интернет-магазина формы движения «Юнармии» Павел Арнольд.

«Новый День»: Расскажите про историю становления бренда «Армия России», кто придумал бренд, как он развивался?

Павел Арнольд: Идея создать бренд возникла в 2015 году. В то время в стране как раз были на волне подъема патриотические настроения. В связи с так называемой Крымской эйфорией у людей было сформировано вот такое положительное отношение к армии. Уловив этот тренд, мы решили открыть первые магазины. Не прогадали. Мы разрабатывали и брендировали различную продукцию и продвигали этот бренд для формирования, в том числе положительного образа армии России среди людей. Магазины были по всей стране. В то время мы наблюдали такой стремительный рост уважения к военной тематике у населения. Была очень популярна продукция в стиле «Вежливые люди». («Вежливые люди» – эвфемизм и интернет-мем, которым обозначают военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в военной форме без знаков различия, которые участвовали в операции по присоединению Крыма – прим. ред.). Дела у бренда шли очень неплохо, дальше пошел резкий спад, людям «Армия России» стала неинтересна, и мы решили свернуть этот проект.

«Новый День»: Как думаете, почему был спад популярности?

Павел Арнольд: Данные, которые собрал наш аналитический отдел, говорят о том, что это связано в том числе с отсутствием похожих успехов на фронте, как было с Крымом тогда.

«Новый День»: А у какой аудитории это пользовалось спросом по вашим наблюдениям?

Павел Арнольд: Аудитория была самая разнообразная, от 20 до 40 лет. Активная, молодая, те, кто служил в армии. Они эту одежду носили в повседневной жизни в основном, у них было такое ощущение причастности. Ну и не скроем, это было можно увидеть везде, на улицах, у нас очень большой клиентский поток был. Бывало такое, что даже очереди стояли или, например, мы анонсируем новую линейку товаров и люди приходили прям к открытию, как будто это новая модель Айфона. Был бешеный ажиотаж. Ну в те годы это было на волне, после того как мы с Крымом вопрос решили, это, в принципе, общеизвестный факт.

«Новый День»: Почему вы решили ввести линейку продукции ЧВК «Вагнер»?

Павел Арнольд: Во-первых, нас много об этом спрашивали. Во-вторых, мы провели исследования и выяснили, каков сейчас образ ЧВК «Вагнер» в глазах населения. «Вагнеровец» – это образ настоящего мужчины. Хорошо подготовленного, вооруженного до зубов воина. Представитель вооруженного формирования нового поколения. Они – герои нашего времени, их подвиги постоянно мелькают в медийном пространстве. О них сочиняют песни, слагают стихи, снимают фильмы. Люди хотят на них походить и быть частью «Группы Вагнера». Мы можем сказать с уверенностью, что уже сейчас зарождается целое направление большой популярной субкультуры. Интересно то, что не только у молодежи, но и у представителей более старшего поколения. Мы уже видим огромный спрос на продукцию.

Prnt scrn юнармейцы.рф

«Новый День»: Какую продукцию вы запустили у себя? И есть ли планы расширить ассортимент? Где можно использовать одежду?

Павел Арнольд: У нас сейчас доступно семь видов шевронов, бейсболки, и изготавливается форма расцветки MultiCam. В разработке и в ближайшее время комплекты одежды, куртки, штаны такие же, как используют «вагнеровцы», с нашивками и так далее. Одежда практичная на уровне профессиональной экипировки. Также планируем обувь выпускать. В футболках можно ходить каждый день, а остальную одежду можно и на повседневную носку, и также на разные военно-прикладные цели использовать. Скоро продукцию запустим на известных маркетплейсах.

Москва, Екатерина Попова

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