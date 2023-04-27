«Уже безнадежно?» Захарова назвала санкции «прогрессирующей болезнью» Запада

Россия будет реагировать «взвешено и выверено» на новые западные санкции. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос о планах стран G7 запретить весь экспорт в Россию. По ее оценке, США как инициатор таких рестрикций подрывает основы мировой экономики, а Евросоюзу вообще предлагает «перестать дышать».

«Если будут вводиться новые санкции, мы (РФ) будем реагировать, но реагировать, как всегда, продуманно, выверено, взвешено, руководствуясь задачами защиты своих интересов, граждан, поддержания устойчивости национальной экономики, интересами отечественного бизнеса и так далее», – отметила Захарова.

При этом она назвала санкционную практику Запада «прогрессирующей болезнью», последствия которой могут носить необратимый процесс. «Односторонние рестрикции, санкции, ограничительные меры коллективного Запада во главе с Вашингтоном – это болезнь нынешней западной либеральной системы, причем – болезнь прогрессирующая. Единственный вопрос, который, мне кажется, сейчас можно задать на этот счет : а это вообще все лечится у них там или уже безнадежно? Потому что разрушений, вызванных этими всеми рестрикциями и санкциями в самих западных странах, мягко говоря, немало. И многие из них носят системный характер. Опять же вопрос: обратимый или нет?» – задалась вопросом представитель МИД РФ.

Захарова обратила внимание, что такими действиями Запад подрывает им же созданную систему мировой экономики. «Не говорю уже про глобализированные какие-то экономические возможности и потенциалы или про общие рынки – это уже тема, как вы понимаете, уходящая. Здесь уже все очевидно и все ясно. Но если столько лет выстраивали рыночные механизмы на Западе, то вводя все больше новых как бы антироссийских, а на самом деле односторонних, бьющих по самим же себе, санкций, убивается вся идеология рыночных механизмов», – констатировала она.

«Эти беспрецедентные односторонние ограничительные меры против нашей страны со стороны коллективного Запада нанесли серьезный удар по мировой экономике… Аналитики открыто обсуждают угрозу деиндустриализации Европы из-за снижения ее конкурентоспособности. США, раскручивая эту санкционную спираль в отношении России, фактически используют методы недобросовестной конкуренции по отношению к своим европейским союзникам… То, что Вашингтон творит с ЕС, напоминает ситуацию «дышите – не дышите». Сейчас им предложено просто перестать дышать», – пояснила Захарова.

Представитель МИД РФ констатировала, что США уже не стесняются «тиражировать так называемые санкции в качестве инструмента изменения курсов современных стран». «Все это теперь провозглашается коллективным Западом, в том числе, и в рамках таких вот объединений (G-7) в качестве нормы. То есть это обсуждается уже не в качестве экстренной меры, а просто: посмотрите, они (Россия) же выжили, как так? В планах Запада наше выживание не числилось», – подчеркнула она.

«Безусловно, любые дополнительные торговые рестрикции в отношении нашей страны только усугубят существующие в глобальной экономике проблемы и приведут к дефициту сырья, удорожанию готовой продукции. Все это подстегнет рост потребительских цен, соответственно, инфляция и все остальные процессы. И, к сожалению, в итоге действий коллективного Запада по введению, насаждению односторонних санкций будут страдать наименее развитые страны. Коллективный Запад, учитывая свое колониальное прошлое, научился перекидывать свои проблемы, которые сам же создает, на более слабых, на менее подготовленных, на развивающиеся (страны) и так далее», – заключила Захарова.

Ранее в западных СМИ сообщалось, что предложение США о запрете всего экспорта в Россию не поддержали в странах ЕС и Японии. Отмечалось, что вопрос планируется решить на майской встрече лидеров G-7 в Хиросиме.

Москва, Мария Соколова

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