«Отдельно взятые эпизоды»: Россия практически отказалась от доллара в международных расчетах

Российские компании практически отказались от международных расчетов в долларах. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. По его данным, трансграничные денежные переводов в паре «рубль-евро» также постепенно «сходят на нет».

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты «рубль-доллар» трансграничные практически… я бы сказал, что их нет. (Есть) отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят – с точки зрения системных, их нет. «Рубль – евро» еще немножко осталось, но там тоже сходит на нет потихонечку», – заявил Моисеев, слова которого цитирует РБК.

Замглавы Минфина пояснил, что это связано с блокировкой счетов, долгой проверкой на соответствие санкциям, который занимает недели, и с нежеланием использовать эту валюту, потому что она может не дойти до адресата, и так далее.

«Мы наконец-то пришли к ситуации, когда на Московской бирже обороты по мягким валютам пришли к ситуации, которая соответствует уровню торговых взаимоотношений. Не по всем, но по многим из них. Я бы сказал, здесь чувствительным исключением остается пара «рубль – рупия», потому что там связано это отчасти с валютными ограничениями, которые в Республике Индия существуют, отчасти с другими причинами», – отметил Моисеев.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»