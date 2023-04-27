Россия опередила США по производству удобрений

Россия по производству минеральных удобрений обогнала США и стала второй в мире после Китая. Об этом заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«За последние десять лет мы нарастили производство на 40% – до 55 млн тонн – всех видов удобрений. Мы обогнали Соединённые Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем минеральных удобрений в мире после Китая», – сообщил Гурьев.

По его словам, Россия за последние 10 лет обеспечила треть мирового производства минудобрений, и сегодня 70% экспорта идет в дружественные страны.

При этом Гурьев отметил, что на фоне санкций российский экспорт удобрений упал на 15%. «Мы самый крупный экспортёр в мире с объёмом экспорта порядка 37-38 млн тонн, правда, в 2021-м – про 2022-й я скажу, там понятно, что у нас произошло небольшое падение, связанное с введением санкций и всей проблематикой экспорта, которая случилась», – пояснил он.

Москва, Мария Соколова

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