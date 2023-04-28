«Они молодцы, они герои»: Пригожин назвал бойцов ЧВК «Вагнер» истинным «лицом СВО»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал опрос, проведенный авторами Телеграмм-канала «Старая площадь», по итогам которого он стал «лицом СВО».

Редакция РИА «Новый День» направила на имя предпринимателя запрос с просьбой оценить текущий результат голосования в соцсетях, где 63% россиян выбрали его в качестве «лица СВО».

«Я не слежу за своими рейтингами, говорил уже неоднократно, что политикой не занимаюсь. Что касается «лица СВО», эти проценты принадлежат «лицу» бойца ЧВК «Вагнер». Просто оно в маске, поэтому люди идентифицируют меня как бойца ЧВК «Вагнер». Поэтому эти проценты все – это доверие к бойцам ЧВК «Вагнер» в нашей стране. И они молодцы, они герои», – передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Опрос опубликовали авторы Telegram-канала «Старая площадь». Пост появился 27 апреля, но уже на следующее утро кандидатура главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина набрала почти 20 тысяч голосов из более 30 тысяч проголосовавших.

Москва, Светлана Антонова

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